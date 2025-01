Verizon prevede EPS 2025 sotto le attese dopo quarto trimestre in crescita

Verizon Communications

(Teleborsa) -, colosso statunitense delle telecomunicazioni, ha registrato un utile per azione () per l'di 4,14 dollari, rispetto a 2,75 dollari per l'intero anno 2023;, escluse le voci speciali, di 4,59 dollari rispetto all'EPS rettificato per l'intero anno 2023 di 4,71 dollari.totali di 134,8 miliardi di dollari per l'intero anno 2024, in aumento dello 0,6 percento rispetto all'intero anno 2023. Ilper l'intero anno 2024 è stato di 36,9 miliardi di dollari, rispetto ai 37,5 miliardi di del 2023.La società ha registrato utili per azione di 1,18 dollari nel2024, rispetto a EPS di -0,64 dollari nel quarto trimestre 2023; EPS rettificato, escluse le voci straordinarie, di 1,10 dollari, rispetto a 1,08 nel quarto trimestre 2023. Ricavi operativi totali di 35,7 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2024, in aumento dell'1,6 percento rispetto al quarto trimestre 2023. L'utile netto consolidato per il quarto trimestre 2024 è stato di 5,1 miliardi di dollari, rispetto a una perdita netta di 2,6 miliardi nel quarto trimestre 2023."Andrà solo meglio quest'anno e oltre, poiché abbiamo continuato a rafforzare Verizon con l'imminente acquisizione di Frontier, nuove partnership satellitari e l'abilitazione AI in corso, che ci aspettiamo miglioreranno e amplieranno la nostra rete per tutti coloro che serviamo", ha affermato ilPer il, Verizon: crescita totale dei ricavi dei servizi wireless dal 2,0 percento al 2,8 percento; crescita dell'EBITDA rettificato dal 2,0 percento al 3,5 percento; crescita dell'EPS rettificato dallo 0 al 3,0 percento (con il punto medio inferiore alle stime degli analisti per una crescita del 2,7%, secondo i dati LSEG); flusso di cassa dalle operazioni da 35miliardi a 37 miliardi.