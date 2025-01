De Nora firma due contratti di collaborazione e ricerca in Arabia Saudita

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde, ha firmatoACWA Power e Saudi Water Authority, in occasione degli incontri bilaterali siglati tra l'Italia e il Regno dell'Arabia Saudita.In dettaglio, gli accordi strategici che vedono coinvolta De Nora sono finalizzati a incentivare la circular economy, l'innovazione e la transizione energetica, contribuendo alla Vision e al raggiungimento degliIl primo accordo, un Memorandum of Understanding con, gigante saudita nel settore della desalinizzazione e energia che include l'idrogeno verde, prevede lo studio, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie innovative per migliorare l'efficienza dei sistemi di trattamento delle acque.Il secondo accordo è con, l'ente governativo che regola e supervisiona il settore idrico in Arabia Saudita. Questo progetto di collaborazione prevede la fornitura di tre impianti pilota: il primo è dedicato ad aumentare l'efficienza del biossido di cloro per la disinfezione dell'acqua, il secondo è per studiare il trattamento dei PFAS (composti chimici perfluorati) ed il terzo pilota è finalizzato allo studio di soluzioni innovative per il recupero di idrogeno emesso dai sistemi di elettroclorazione.