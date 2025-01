Diasorin, CdA propone potenziamento voto maggiorato per crescita per linee esterne

DiaSorin

(Teleborsa) - Il CdA di, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, ha approvato di proporre all'assemblea straordinaria la modifica dello statuto sociale perin linea con le nuove disposizioni della Legge Capitali e di convocare l'assemblea straordinaria in data 28 febbraio 2025.Dal punto di vista strategico, con l'introduzione di un meccanismo di voto maggiorato potenziato rispetto a quello già adottato, Diasorin "intende incoraggiare una struttura del capitale in grado di, in un mercato fortemente competitivo e caratterizzato da una continua innovazione tecnologica", si legge in una nota.In tale modo, potrebbe "perseguire eventuali ulteriori opportunità di crescita rilevantiquali, ad esempio, acquisizioni o alleanze strategiche, se del caso, da realizzarsi mediante l'emissione di nuove azioni o scambi azionari con terzi, nonché favorire con maggiore efficacia una solida base azionaria con orizzonte di investimento di lungo periodo", viene sottolineato.