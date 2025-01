Gabetti, nuove nomine per Fabrizio Prete e Marco Speretta dopo l'uscita di Busso

Gabetti Property Solutions

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Milan e full service provider immobiliare italiano, a seguito delle dimissioni di Roberto Busso comunicate la scorsa settimana , Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, assume anche la Presidenza di Gabetti Franchising Agency. Al contempo, dopo la nomina ad Amministratore Delegato del Gruppo, assume le deleghe nelle società della divisione "Agency e Corporate Services", ed è pertanto stato nominato Presidente di Abaco Team e Abaco Engineering, Amministratore Delegato di Patrigest, Presidente di Ruralset e Consigliere Delegato di Gabetti Agency."Confido che Marco, con la sua visione strategica e il suo stile manageriale e personale distintivo, saprà operare con successo e insieme ci impegneremo a consolidare ulteriormente il Gruppo sul mercato in questa nuova fase di rinnovamento - dichiara Prete - Lavoreremo con spirito di unità e condivisione per lo sviluppo del nuovo piano triennale,in linea con i valori del nostro Gruppo. Siamo convinti che Gabetti possa crescere a livello di volumi e di margini con una rinnovata ambizione e con la solidità che contraddistingue questo Gruppo"."Nel mio nuovo ruolo, proseguirò a lavorare con lo stesso impegno e determinazione che hanno caratterizzato il mio operato in tutti questi anni - commenta Speretta - Questo importante traguardo rappresenta il coronamento di un, quando sono entrato in Gabetti dove ho avuto l'opportunità di contribuire attivamente al processo di rilancio del Gruppo".