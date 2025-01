Seco, partnership strategica con Nayax per offrire sistemi di pagamento integrati

Seco

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha firmato uncon, società quotata al Nasdaq di abilitazione al commercio e ai pagamenti progettata per aiutare i commercianti a scalare il proprio business, finalizzato a, a partire da uno schermo intelligente abilitato al pagamento, progettato come soluzione all-in-one per la nuova generazione di distributori automatici intelligenti, micro mercati, frigoriferi smart e macchine retail self-service automatizzate.Insieme, Nayax e SECO si propongono di offrireche combinano pagamenti sicuri e senza soluzione di continuità con la gestione remota delle macchine e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per attività di business intelligence avanzata, destinate a qualsiasi impresa con punti vendita self-service automatizzati, si legge in una nota."Collaborare con Nayax permette a Seco di integrare una piattaforma di pagamento globale versatile e potente direttamente nei nostri schermi e dispositivi connessi, rafforzando la nostra posizione competitiva e offrendo un valore eccezionale ai nostri clienti OEM in settori strategici come vending, coffee e apparecchiature per la ricarica di veicoli elettrici - ha dichiarato- Uniremo una gestione IoT robusta, display coinvolgenti e pagamenti integrati per semplificare l'implementazione e ridurre i costi per gli OEM e i loro clienti finali".