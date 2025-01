Simest (Gruppo CDP) investe 7,6 milioni di euro nella crescita internazionale di Agrumaria Reggina

(Teleborsa) -, la società delche supporta l’internazionalizzazione delle imprese italiane, contribuisce conalla crescita in Egitto di, impresa calabrese, specializzata nella produzione di ingredienti a base di agrumi destinati al mercato multinazionale del Food & Beverage e del Flavour & Fragrance.L’investimento è stato realizzato da SIMEST ricorrendo a risorse proprie per 3,8 milioni e a risorse del– gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - per gli ulteriori 3,8 milioni.Con la, SIMEST favorirà la realizzazione di unche sarà realizzato a 50 km a ovest de Il Cairo e si estenderà su una superficie di 24.000 mq complessivi, 6.000 dei quali saranno dedicati alla produzione mentre 1.000 mq saranno dedicati a uffici e laboratori di controllo qualità.In particolare, l’accordo prevede la partecipazione di SIMEST con unain, newco con sede negli EAU costituita da Agrumaria Reggina – in partnership con il socio Egiziano Khaled Omar Hussein – e Holding di controllo di Nutriziya for Concentrate Manufacturing S.A.E., società egiziana che realizzerà il nuovo stabilimento operativo.L’Egitto è il quarto produttore al mondo di. L’investimento di SIMEST permetterà ad Agrumaria Reggina di rafforzare il proprio posizionamento sul mercato di riferimento, attraverso l’accesso a una maggiore quantità di materia prima. Questo consentirà all’azienda di garantire forniture più stabili alle imprese delle filiere produttive e di realizzare sinergie operative ed economiche con player multinazionali definendo contratti quadro pluriennali invece di quelli standard di durata annuale.L’operazione, per un investimento complessivo di, contribuirà inoltre al consolidamento della posizione dell’azienda nel mercato di riferimento.In linea con gli obiettivi definiti nel" in termini di impatto sul territorio e ESG, SIMEST ha condiviso con Agrumaria Reggina la valenza strategica dell’impegno verso un percorso orientato alla sostenibilità. Sono stati, quindi, definiti indicatori di performance ESG in termini di gestione responsabile del consumo energetico e della supply chain, al raggiungimento dei quali è previsto il riconoscimento di premialità sulle condizioni dell’intervento., Responsabile Investimenti Partecipativi di SIMEST, ha dichiarato: "Il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane rappresenta il principale obiettivo dell’azione di SIMEST. L’investimento diretto nel capitale di società è uno degli strumenti più importanti per incrementare il numero di imprese esportatrici. Per questo motivo, l’operazione con Agrumaria Reggina, azienda italiana di eccellenza nella fornitura di preparati a base di agrumi per l’industria del Food & Beverage e del Flavour & Fragrance, assume una particolare rilevanza perché permette di affiancare un’azienda basata nel Mezzogiorno italiano nella realizzazione di investimenti industriali necessari ad accrescere la competitività sostenibile, accompagnandola nella scelta di geografie strategiche come l'Egitto, paese che rientra nel raggio d'azione Piano Mattei"., CEO di Agrumaria Reggina: "Siamo orgogliosi di annunciare questo importante traguardo per Agrumaria Reggina, reso possibile grazie al supporto strategico di SIMEST. Questo investimento rappresenta un esempio concreto di come le istituzioni possano favorire la crescita economica e sostenere l’internazionalizzazione delle aziende italiane. L’apertura del nostro stabilimento in Egitto non solo consolida la nostra posizione di leadership in Europa e nel Mediterraneo nella trasformazione degli agrumi, ma rafforza anche il nostro ruolo come partner di riferimento per i produttori di bevande, aromi e fragranze. Siamo determinati a continuare a offrire ingredienti di qualità e garantire una filiera sostenibile e consistente nel lungo termine".L’investimento si aggiunge all’attuale portafogliodi SIMEST che conta oltre 220 investimenti in tutto il mondo, per circa 800 milioni di euro. Nel solo 2024, attraverso l’attività di ingresso nel capitale delle imprese, SIMEST ha registrato operazioni equity per circa 170 milioni di euro, di cui 94 milioni di euro a valere su risorse proprie e 74 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di Venture Capital.