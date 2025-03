Exprivia, ricavi 2024 salgono a 217 milioni di euro. EBITDA +9%

(Teleborsa) -, società attiva delistata da Borsa Italiana l'anno scorso e attiva nello sviluppo di tecnologie software innovative e di prestazione di servizi IT, ha chiuso ilcondel Gruppo pari a 217 milioni di euro, in crescita del 7% rispetto ai 203 milioni del 2023. L'raggiunge i 29 milioni di euro (+9%), con un margine EBITDA del 13,4%, in miglioramento rispetto all‘anno precedente. L'ammonta a 22,7 milioni di euro (+9%), mentre il rapporto diè stabile a 1,2x, influenzato dall'investimento in Balance.Nei numeri riportati a bilancio 2024 sono incorporati i risultati didal secondo trimestre 2024, mentre non ha impatti l'acquisizione del Gruppo, in quanto l'operazione è stata completata nel febbraio 2025."I risultati del 2024- dichiara l'- portato avanti anche attraverso operazioni strategiche che stanno dando nuovo impulso allo sviluppo del Gruppo. Continueremo a investire in innovazione e competenze per consolidare la nostra posizione nel panorama ICT a livello nazionale e internazionale, offrendo servizi e soluzioni sempre più all'avanguardia per i nostri clienti".