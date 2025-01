Software finanziari, Fibonacci (Apax) acquista Quid da Equinox

illimity

(Teleborsa) - Il, controllato da Fondi gestiti da Apax Partners, ha annunciato l', player di rilievo nel mercato dei software per il credito al consumo, e della sua controllata Cabel, fornitore di servizi bancari in full outsourcing e core banking software,, fondo di Private Equity che investe nel capitale delle medie imprese italiane.La transazione rappresenta un'nel software finanziario, dopo le acquisizioni di OCS e Finwave nel 2023 e la costituzione di altermAInd in partnership conFondato nel 1987 e basato a Firenze, il Gruppo Quidcon un software cloud-native per prodotti specializzati, tra cui credito al consumo, prestiti alle imprese e mutui. Nel 2023, Quid ha acquisito la maggioranza di Cabel Industry, una società specializzata in soluzioni di core banking e Banking-as-a-Service (BaaS)., Equinox ha supportato la trasformazione di Quid da system integrator a software house, portando alla creazione della piattaforma Qinetic. I miglioramenti operativi e la crescita organica e inorganica hannoQueste mosse strategiche raddoppiano la dimensione del Gruppo, che raggiunge oltre 1.500 dipendenti e undi euro."Con l'investimento in OCS e Finwave, i fondi Apax puntavano a costruire e accelerare la crescita di un fornitore di software finanziario leader in Europa - ha detto- Grazie alle recenti acquisizioni, il gruppo è ora molto ben posizionato per servire i clienti in ambito specialty finance, consumer finance e banking"."Quid rappresenta l'esempio perfetto della filosofia di investimento di Equinox: il successo dell'unione di un management forte con grandi competenze tecnologiche e le capacità del fondo di rafforzare l'organizzazione aziendale e accompagnare un imprenditore visionario con competenze uniche nel settore per far crescere il suo progetto", ha commentato