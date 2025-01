Verso una Pubblica Amministrazione più efficiente: "Facciamo semplice l'Italia"

(Teleborsa) - Ilha lanciato la consultazione pubblica "", coinvolgendo cittadini, imprese, dipendenti pubblici e associazioni. L'obiettivo è, oltre alle 200 già migliorate entro dicembre 2024. Questa iniziativa nazionale, parte del PNRR, punta a ridurre la burocrazia e rafforzare il dialogo con gli utenti della Pubblica Amministrazione.La consultazione, aperta fino a settembre 2025 sulla, consente agli utenti di segnalare criticità e proporre soluzioni tramite questionari personalizzati. Associazioni e stakeholder possono contribuire con position paper, proponendo modifiche e idee concrete. I contributi raccolti guideranno i lavori del tavolo per la semplificazione, con l'obiettivo di rendere la PA più veloce, efficace e rispondente alle esigenze del Paese."Questa consultazione rappresenta un'opportunità per superare ostacoli burocratici e rafforzare il dialogo con i nostri cittadini e imprese", ha dichiarato il. Le attività includono anche, "Facciamo semplice l’Italia. PArola ai territori", che sta visitando le regioni italiane per ascoltare le esigenze locali.