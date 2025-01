Xenia acquista per 2,5 milioni di euro l'albergo Piajo Resort di Nembro-Bergamo

Xenia Hotellerie Solution

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero, ha, 4 Stelle e sottoscritto un contratto di locazione immobiliare per l'immobile.Il Piajo Resort - con circa 5 milioni di euro di ricavi - è stato costruito e avviato dallaa capo di una delle più significative società di costruzioni industriali dell'area. L'albergo si compone di 42 camere, di un ristorante gourmet denominato Aroma, di un centro benessere con piscina esterna riscaldata e aree per trattamenti tra i più innovativi del settore e di uno spazio eventi in grado di ospitare meeting ed eventi enogastronomici.Dal prossimo 1° febbraio 2025, Xenia con il proprio brand Phi Hotels, che identifica il gruppo alberghiero della società, inizierà la propria attività all'interno della struttura cheXenia ha investitoper l'acquisizione del ramo d'azienda con funding già nelle disponibilità della società. Il contratto di locazione è stato negoziato in una misura di circa il 9% degli attuali ricavi.L'operazione è parte di quanto previsto, per il 2025, daldi Xenia presentato lo scorso 22 gennaio . La società specifica che, nonostante una importante stagione di M&A, il rapporto Debt/Ebitda di fine 2024 è previsto in riduzione alla fine del 2028, grazie all'evoluzione sottostante del modello di business."Coerentemente con quanto abbiamo indicato nel Piano Industriale, l'operazione del Piajo Resort va nella direzione del progetto aziendale appena presentato - ha commentato l'- Il nostro nuovo albergo porta in dote un significativo contributo per la crescita del nostro gruppo alberghiero, sia in termini quantitativi che qualitativi. La famiglia Bergamelli ha realizzato un contesto unico nel suo genere con grande gusto, senza trascurare l'efficienza. Ha portato l'albergo a un ottimo posizionamento. Ora tocca a Phi Hotels fare il resto, ma abbiamo un'eccellente base di partenza".