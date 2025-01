Bompard (Polito): passiamo da tema sicurezza commodities a sicurezza materie prime critiche

(Teleborsa) - ". La crisi russo-ucraina ci ha fatto spostare flussi dalla Russia all'Algeria, ma la sicurezza energetica dipende però dalla sicurezza geopolitica del partner. È stata una scelta fatta senza alternative durante la crisi energetica, ma crea anche un dialogo nel Mediterraneo e serve per accrescere l'influenza dell'Italia". Lo ha affermato, Direttore Scientifico ESL@energycenter Lab del Politecnico di Torino, durante la presentazione alla stampa del sesto MED & Italian Energy Report "Il, perché consente di scegliere, ma ha: costa un po' di più e c'è una competizione con il sud est asiatico - ha spiegato - Su questo bisognerebbe vedere la competizione sul mercato, che in questo momento è favorevole all'Europa, ma in generale è un problema perché siamo espositi al prezzo del GNL"."Le rinnovabili ci permettono di essere meno dipendenti da altri paesi, ma c'è un tema di aggiornamento delle infrastrutture e di diffusione dell'accumulo, che è in corso, ma il", ha detto Bompard."Ci stiamo spostando, nel quale il dominino dei cinesi è rilevante", ha sottolineato.