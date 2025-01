Dimensionamento scolastico ed esoneri docenti, Governo presenta emendamento dopo audizione ANIEF

(Teleborsa) -. Lo sottolinea Anief riportando che al Senato degli emendamenti specifici sul settore della Conoscenza e della Ricerca sono presenti in più commissioni. Presso la Camera dei Deputati, la 1ª e 8ª commissione stanno esaminando il PNRR sexies (C. 2184), per il quale il Governo ha presentato un emendamento sul dimensionamento scolastico e sugli esoneri degli insegnanti proprio nelle scuole dimensionate: si tratta di due novità importanti, di applicazione utile e immediata, che adesso potrebbero tradursi in legge e che arriverebbero dopo laformulata nel corso diI due passaggi principali degli emendamenti al decreto PNRR sexies - spiega ancora ANIEF - sono i seguenti: sul dimensionamento scolastico, “al fine di ridurre i divari territoriali e degli apprendimenti favorendo, nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, l'istituzione delle classi nelle aree interne, montane, isolane o, comunque, caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica, per l'anno scolastico 2025/2026 i dirigenti degli uffici scolastici regionali delle regioni di cui al primo periodo possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale”.Per quanto riguarda gli esoneri degli insegnanti proprio nelle scuole dimensionate, sla deliberazione di dimensionamento ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111” e che quindi comporta la messa a disposizione di “ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui al comma 83-quater del presente articolo, nel limite di spesa di 3.597.000 euro per l'anno 2025 e di 5.395.000 euro per l'anno 2026”.