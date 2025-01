Golden Goose, Blue Pool Capital nuovo azionista. Permira resta in maggioranza

(Teleborsa) -, azienda italiana del lusso che lo scorso anno ha annullato la sua attesa quotazione a Piazza Affari, ha annunciato uncirca nel Gruppo da parte di, società di investimento e family office con sede a Hong Kong. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'operazione.I fondi consigliati da, società di investimento globale, manterranno unin Golden Goose. La transazione è stata negoziata e concordata poco dopo la decisione del Gruppo di rinviare l'IPO prevista per giugno 2024 ed è stata completata oggi, si legge in una nota.Nel, i fondi consigliati dahanno acquisito una quota di maggioranza di Golden Goose. Dal 2020, Golden Goose ha ottenuto una forte crescita, più che raddoppiando i ricavi. Golden Goose è presente nelle Americhe, in Europa, Medio Oriente e APAC, con oltre 200 negozi e una solida rete di distribuzione online e wholesale.Il nuovo impegno di capitale da parte di Blue Pool è "una tappa significativa per Golden Goose e testimonia la performance finanziaria e il potenziale del Gruppo come marchio di lusso globale", viene sottolineato. La profonda esperienza di Blue Pool nei settori dello sport, dell'intrattenimento e del consumo, unita alla sua profonda conoscenza del mercato APAC, aiuterà il Gruppo a espandere ulteriormente la propria portata., CEO di Blue Pool Capital,di Golden Goose."Con l'esperienza di Blue Pool, le sue profonde connessioni negli Stati Uniti e nell'APAC e il suo impressionante portafoglio di investimenti nel settore sportivo, spingeremo ancora oltre i confini del nostro sogno", ha detto, AD di Golden Goose.