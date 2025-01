Intesa Sanpaolo e SACE finanziano PATA: 10 milioni per sostenibilità e innovazione nel settore snack

(Teleborsa) -ha perfezionato un finanziamento diper investimenti finalizzati al perfezionamento del ciclo produttivo, della distribuzione e del magazzino, con previsti benefici in termini di razionalizzazione e sostenibilità.PATA S.p.A. nasce a Medole in provincia di Mantova nel 1981. Dopo unodi proprietà di Remo Gobbi, si stabilisce nell’attuale sito produttivo a Castiglione delle Stiviere (MN). Oggi, specializzata nella produzione di snack salati, con una vasta gamma di prodotti: patatine classiche, estrusi di mais, tortillas, popcorn e arachidi. PATA S.p.A. è partner produttivo delle più qualificate realtà italiane e straniere della grande distribuzione. PATA lavora nel rispetto delle norme ambientali per offrire anche una ricerca di innovazione e rispetto dell’ambiente. Un impegno testimoniato dalle certificazioni ottenute in relazione ai più elevati standard internazionali a dimostrazione di quanto l'azienda curi lo sviluppo di prodotti sicuri e di qualità per i suoi clienti.L’operazione si inquadra nel programma di Intesa Sanpaoloche la Divisione Banca dei Territori guidata da, grazie al quale vengono incentivati investimenti e progettualità imprenditoriale verso sostenibilità, internazionalizzazione e sicurezza digitale, con un’attenzione particolare al mondo agroalimentare anche in virtù di uno specifico accordo con il MASAF..: "PATA ha investito negli ultimi 5 anni 40 mln di euro aumentando la propria capacità produttiva del 70% e introducendo nuove linee innovative e uniche nel panorama Italiano continuando nella propria attività di ricerca, sviluppo e innovazione".: "Siamo costantemente impegnati nel fornire soluzioni alle imprese del settore agroalimentare che, come PATA, sono leader di mercato apprezzate dai consumatori ed esempi di impresa attenta ad una crescita strutturata su percorsi di sviluppo sostenibile. Grazie al nostro programma 'Il tuo futuro è la nostra impresa' e a strumenti finanziari che si concentrano supossiamo sviluppare anche meccanismi di premialità al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità: da inizio collocamento, inclusi i primi nove mesi del 2024, abbiamo erogato in questa modalità oltre 206 mln di euro a favore dell’agroindustria".: "Con questa nuova importante operazione confermiamo il nostro impegno a supporto della crescita sostenibile di Pata S.p.A., eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale nel settore agroalimentare, per aumentarne produttività e competitività. Insieme ad Intesa Sanpaolo continuiamo ad essere a fianco delle aziende italiane, affinché possano trovare nei nostri strumenti una risposta concreta per affrontare le sfide del futuro."