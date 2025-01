Industrie Chimiche Forestali, Alantra alza target price e conferma Buy

Alantra

Industrie Chimiche Forestali

(Teleborsa) -ha aumentato aper azione (dai precedenti 7,6 euro, upside potenziale del 70%) ilsu(ICF), confermando la" sul titolo.Gli analisti scrivono che i ricavi del 2024 hanno, in linea con le stime, mentre la top line è risultata leggermente più debole a causa delle sfide prolungate nel segmento del lusso, parzialmente compensate da altri mercati finali. L'indebitamento netto (interamente correlato agli IFRS) ha superato le aspettative, guidato da una maggiore generazione di cassa, con conseguente rendimento FCF oltre il 20%.Nonostante le continue avversità del mercato, ilcompletato di 4,4 milioni di euro, che rappresenta l'11,9% del capitale sociale, implica lanel percorso di crescita del gruppo. I piani per annullare le azioni riacquistate sono destinati a incrementare l'EPS (+13% nel 2025).Alantra ha leggermente ridotto le previsioni dato il percorso ancora poco chiaro nel mercato del lusso, ma conferma le principali ipotesi del 2025: 1) crescita organica delle vendite a una cifra media 2) margine EBITDA a due cifre e 3) FCF interessante. Con il recente importante riacquisto, ICF riafferma il suo impegno nel creare valore per gli azionisti anche in condizioni di mercato difficili. A, ICF sembra "", si legge nella ricerca.