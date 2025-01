Almawave, upgrade a Buy da Banca Akros dopo presentazione Velvet

Almawave

(Teleborsa) - Banca Akros ha incrementato a "" da "Accumulate" lasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, migliorando anche ilper azione dai precedenti 3,60 euro. Gli analisti pensano che sia giunto il momento di avere una visione più costruttiva sulle azioni, dopo che l'azienda ha presentato la sua nuova famiglia di modelli di Intelligenza Artificiale generativa multilingua.Per finanziare gli investimenti per costruire il modello, l'azienda si è assicurata unin scadenza tra sei anni. Per riassumere circa, 9 mesi di duro lavoro e ricerca di frontiera sugli LLM di IA, l'output risultante sono due modelli, uno con 14 miliardi di parametri e uno con 2 miliardi di parametri. Il benchmarking interno delle prestazioni dei modelli con modelli comparativi in ??termini di dimensioni dei set di dati è "nominalmente molto buono, attestandosi intorno all'ottava posizione in una classifica globale". "Chiaramente la classifica dovrà essere confermata dopo il rilascio, ma", si legge nella ricerca."Chiaramente, sebbene la giuria sia ancora là fuori, dopo il recente sviluppo con DeepSeek, sembra che sia possibile costruire modelli di linguaggio di grandi dimensioni efficaci con risorse limitate - scrive Banca Akros - Crediamo che il suddetto LLM la dica lunga sulla leadership di Almawave nel mondo dell'IA italiano. Ancora una volta, come abbiamo scritto al momento del primo annuncio, in questa fase è difficile valutare l'impatto del progetto di cui sopra sull'economia di Almawave, ma ile dovrebbe consentire la costruzione di modelli di intelligenza artificiale verticali avanzati per la pubblica amministrazione, i trasporti, l'assistenza sanitaria, il turismo, la transizione green e la finanza, tutti settori in cui Almawave ha competenze chiave. Tutto ciò, se confermato a tempo debito, ci aspettiamo che Velvet abbia una ricaduta economica positiva per Almawave".