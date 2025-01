Casta Diva, Francesco Conticello nuovo AD della controllata G2 Eventi

Casta Diva Group

(Teleborsa) -(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, ha annunciato la, attiva nel settore degli eventi. Conticello succede a Matteo Valcelli, che continuerà a contribuire nel ruolo di Presidente Onorario.Dopo importanti esperienze nell'ambito della comunicazione aziendale in società quali WWF International, Methodos, Gruppo Aleteia–Hdrà e Next Group, Conticellodove inizia un lungo percorso che lo vede assumere diversi ruoli. Già Amministratore Delegato di Casta Diva Ideas, società di eventi recentemente incorporata da G2 Eventi, dal gennaio 2024 è entrato a far parte del Board di G2 Eventi, fino all'attuale nomina a Presidente e CEO della Società. È inoltre CEO di Casta Diva Art&Show, la nuova realtà del Gruppo dedicata a cerimonie, grandi eventi e progetti artistici, mantenendo le deleghe alla Comunicazione del Gruppo Casta Diva."G2 Eventi è lae questo incarico rappresenta una sfida straordinaria in cui metterò tutta la mia energia e la mia passione, per continuare il percorso di eccellenza che caratterizza questa azienda, grazie anche al contributo di un board di grande profilo - ha dichiarato Conticello - Al centro del nostro impegno ci saranno la creatività come motore del pensiero strategico, l'innovazione e l'utilizzo delle tecnologie più avanzate, la formazione a tutti i livelli e l'attenzione verso un ambiente lavorativo che renda felici e motivate le nostre persone che hanno contribuito in modo determinante a rendere G2 un leader nel suo mercato di riferimento".Conticello sarà affiancato dalcomposto da: oltre a Duccio Stanzani Ghedini, già membro del precedente CdA, che svolgerà un ruolo particolarmente rilevante grazie alle deleghe operative affidategli, ne faranno parte Vanessa Fulvio, Manuela Micheli, Daniela Fumagalli, Beatrice Gozzi e Raffaele Cozza D'Onofrio.