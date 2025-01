Compagnia dei Caraibi, ricavi in crescita tra 6,2% e 8,1% nel 2024

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, ha chiuso ilconin un range compreso tra circa 56,1 milioni e 57,1 milioni di euro, in crescita tra il 6,2% e il 8,1% rispetto al 31 dicembre 2023 (52,8 milioni)."Anche il quarto trimestre del 2024, in analogia ai tre precedenti, si è chiuso con ricavi in crescita rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente - ha commentato l'- L'aver conseguito nell'anno una crescita significativa, se paragonato al contesto di mercato che vede una contrazione generale dei consumi,"."Nell'affrontare l'esercizio 2025 rimaniamo concentrati nel proseguire il percorso avviato negli ultimi mesi e volto a rifocalizzare il Gruppo sul core business distributivo B2B e B2C che si affianca alla nostra storica attività di brand building, ambito nel quale sappiamo di poter generare valore - ha aggiunto - Nel dover affrontare, come noto, la riorganizzazione del portfolio prodotti spirits, diventa particolarmenteda acquisire in distribuzione esclusiva, nonché accelerare la crescita dei brand di proprietà".