Credemfactor, accordi con Finwave e Modefinance per gestione pagamenti filiera

Gruppo Credem

(Teleborsa) -, società delspecializzata nel factoring guidata dal Direttore Generaleha siglato due accordi con, fintech company specializzata in soluzioni verticali per il mercato finanziario e, parte del gruppo TeamSystem, che è Agenzia di Rating (CRA ed ECAI) specializzata nella valutazione del merito creditizio e nello sviluppo di soluzioni tech per l'analisi e la gestione del rischio di credito, per l’implementazione dei servizi di gestione dei finanziamenti di filiera e di delibera delle pratiche di affidamento.Più in dettaglio, lacon Finwave ha consentito di lanciare nei mesi scorsi undenominatoche, all’interno di una filiera produttiva, consente alla società Buyer di Filiera di conferire il mandato ad un operatore finanziario (nello specifico Credemfactor) per il pagamento delle proprie fatture alle scadenze previste. Tale servizio consente alle società clienti di ottimizzare la gestione della tesoreria e dei pagamenti, finanziare la liquidità aziendale e sostenere la propria filiera produttiva rafforzando gli accordi commerciali con i fornitori. Credemfactor punta a raggiungere entro fine 2025 quota 100 milioni di euro di valore degli affidamenti derivanti da contratti di confirming.In particolare l’azienda Buyer incarica Credemfactor, attraverso un mandato irrevocabile di procedere al pagamento delle proprie scadenze future nei confronti dei fornitori inseriti nel programma di confirming, con la possibilità di beneficiare di una dilazione dei propri tempi di rimborso delle somme pagate alla scadenza. Il servizio è completamente digitale e gestito tramite la piattaforma "", che permette l'invio delle disposizioni. I pagamenti nel programma di confirming sono gestiti da Credemfactor, semplificando il lavoro amministrativo. Le aziende che utilizzano questo servizio possono scegliere di dilazionare i pagamenti in base alle loro necessità di liquidità e alla stagionalità. I fornitori possono accedere alla piattaforma per vedere in tempo reale le fatture riconosciute e indicate per il pagamento, e possono anche cedere le fatture per ricevere il pagamento anticipato. Sempre insieme a Finwave è stata inoltre sviluppata la nuova pratica elettronica di fido che ha consentito di introdurre un linguaggio del credito più semplice, aumentare l’efficienza operativa interna, diminuire i rischi operativi e migliorare i livelli dei servizi offerti alla clientela, sia in ambito di istruttoria/delibera che in ambito di perfezionamento della stessa.Inoltre, sempre nell’ambito della gestione delle pratiche di fido, è stato implementato con ildi Finwave e Modefinance un processo automatizzato di delibera dedicato alle aziende small business e small corporate che ha l’obiettivo di velocizzare e ottimizzare le decisioni di credito. Più in dettaglio, si tratta del primo prodotto diin Italia, pensato per ridurre i tempi di lavorazione delle pratiche e fornire risposte in poche ore grazie all’integrazione del sistema esperto didi Modefinance con la pratica elettronica di fido Finwave, a supporto delle valutazioni creditizie del Gruppo Credem. L’innovazione assicura un processo rapido, affidabile e centrato sul cliente."Dal 2020 Credemfactor ha lanciato un importante piano di innovazione strategica e di digitalizzazione dei propri processi operativi”, ha dichiarato Gabriele Decò, Direttore Generale di Credemfactor. “Una prima fase progettuale", ha proseguito Decò, "si è concentrata sulla realizzazione della piattaforma Fast Factoring Digitale per assicurare la digitalizzazione dell’intera experience dei nostri clienti dall’onboarding del cliente prospect, alla contrattualizzazione sino ad arrivare alla gestione digitale dell’intera transazionalità cedente e ceduto. Una seconda fase progettuale ha visto la piena realizzazione del piano di innovazione di Credemfactor grazie alla consolidata partnership strategica instaurata con Finwave, azienda di servizi tecnologici, e con la fintech Modefinance, agenzia di rating. Grazie alla stretta collaborazione e l’integrazione delle competenze tra i team di Credemfactor e Finwave abbiamo ampliato l’offerta di servizi a supporto della supply chain finance con il Confirming, un nuovo prodotto, flessibile e digitale, per lo sviluppo delle filiere ed integrato nella piattaforma Fast Factoring Digitale. In seguito abbiamo realizzato con successo un ambizioso progetto che ha visto l’adozione della pratica elettronica di fido Finwave integrata con il nostro gestionale factoring K4F e di un processo automatizzato di delibera instant dedicata alla clientela prospect small corporate con il supporto dei modelli di scoring automatici della piattaforma Tigran di Modefinance", ha concluso Decò., Corporate Solutions Director di Finwave, ha aggiunto: "La partnership con Credemfactor, consolidata da anni di collaborazione, ci ha consentito di sviluppare un progetto strategico fondato su un approccio personalizzato e flessibile alla trasformazione digitale dei processi bancari. Un’attitudine, questa, che Finwave coltiva in ambito factoring da oltre 10 anni. La nostra PEF (Pratica Elettronica di Fido), integrata all’interno di una realtà solida e strutturata come Credemfactor, conferma la sua efficacia nell’essere strumento a supporto della valutazione creditizia"., Co-Founder e AD di Modefinance, ha commentato: "Siamo lieti di annunciare questo accordo, unico nel suo genere, perché rappresenta un passo significativo nell’evoluzione del settore in Italia, grazie alla sinergia tra Modefinance, Finwave e un player di riferimento come Credemfactor. È un’iniziativa strategica che accelera e ottimizza le decisioni di credito per le PMI italiane, grazie all'automazione di processo. Modefinance, nella doppia veste di Agenzia di Rating e di azienda tecnologica, si conferma un facilitatore tecnologico per il settore bancario, offrendo strumenti avanzati per la valutazione del rischio e la digitalizzazione dei processi finanziari. Attraverso la nostra piattaforma proprietaria Tigran, abbiamo integrato un modello innovativo che consente di semplificare e rendere più efficiente il business del factoring, garantendo maggiore rapidità, precisione e scalabilità nelle decisioni di credito".