Intesa Sanpaolo e SACE supportano Estithmar Holding per facilitare l’export Italiano in Qatar

(Teleborsa) - A seguito della cerimonia di firma dellain occasione della visita di, in Italia,, il Gruppo assicurativo-finanziario italiano direttamente controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, insieme a, uno dei principali gruppi bancari in Europa, e, sono lieti di annunciare la finalizzazione di unavolta a sostenere la crescita economica del Qatar, consentendo partnership in settori strategici.Nell'ambito del programma Push Strategy, SACE ha emesso unaper il finanziamento erogato da Intesa Sanpaolo attraverso la, una nota società quotata in borsa in Qatar impegnata in settori strategici come sanità, servizi, immobiliare, turismo e contratti specializzati. Estithmar, a sua volta, si è impegnata a favorire opportunità di business matching con aziende italiane nei suoi principali settori di interesse, rafforzando ulteriormente i legami tra il tessuto imprenditoriale italiano e il mercato Qatariota.ha commentato: "Siamo orgogliosi di collaborare con Intesa Sanpaolo ed Estithmar Holding nella nostra prima operazione Push Strategy in Qatar. Questa iniziativa riflette il nostro impegno nelin uno dei mercati più dinamici e competitivi. Siamo particolarmente focalizzati su settori in cui sia Estithmar sia le aziende italiane dimostrano eccellenza, creando una forte sinergia che avvantaggia entrambe le economie"., ha dichiarato: "Questa operazione ha un doppio valore perché supporta un'eccellenza internazionale come Estithmar e, allo stesso tempo, grazie al programma Push Strategy di SACE offre opportunità di business alle aziende italiane interessate a crescere o entrare nel mercato Qatariota. Questa collaborazione, che ci vede come attori chiave in un mercato con grande potenziale,nei loro piani di crescita e sviluppo".L'ing., ha commentato: "Attraverso il Programma Push Strategy di SACE, consolidiamo la nostra collaborazione con SACE e Intesa Sanpaolo. Questa operazione supporterà i nostri obiettivi di crescita e rafforzerà il nostro impegno nel. Questo passo si allinea con la nostra strategia di espansione internazionale e dimostra la crescente fiducia che stiamo guadagnando da importanti istituzioni finanziarie globali nel nostro portafoglio di affari. Questa collaborazione è destinata a creare opportunità significative per migliorare ulteriormente le relazioni economiche tra Italia e Qatar".Questa operazione sottolinea il ruolo strategico di SACE nelper potenziare le esportazioni italiane e garantire alle aziende una crescita duratura e sostenibile per il benessere dell'intera comunità.