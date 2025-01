Nasce l’Associazione PARI: un evento per presentare il suo Manifesto

(Teleborsa) -prosegue le sue attività con l’evento di lunedì 3 febbraio a Milano all’interno di, lo spazio di connessione con il futuro in Piazza Adriano Olivetti 1, per presentare il Manifesto e la neonata Associazione PARI.Partendo da una ricerca condotta da, che ha esplorato le azioni concrete messe in campo dalle aziende per affrontare la violenza di genere, sono partiti i tavoli di lavoro che, negli ultimi mesi, hanno coinvolto attivamente i referenti delle organizzazioni del network PARI, con l’obiettivo di elaborare linee guida condivise per intervenire contro la violenza di genere nelle dinamiche quotidiane delle imprese e, più in generale, delle comunità di cui sono parte.Il frutto di queste riflessioni è stato racchiuso in un, un documento che non si limita solo a esprimere l’impegno del network, ma traccia un percorso concreto per affrontare la violenza di genere, nei luoghi di lavoro e non solo. Il Manifesto segna così l’inizio di una nuova fase, con azioni future che prenderanno vita anche grazie alla creazione della nuova Associazione PARI.Il Manifesto, l’Associazione e le riflessioni emerse nei tavoli di lavoro saranno al centro dell’organizzato dal network PARI, che si terrà a Milano lunedì 3 febbraio dalle 17:00 alle 19:15 e a cui seguirà un aperitivo fino alle 20:30.