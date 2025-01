RedFish, ricavi consolidati Like4Like in crescita del 7,9% nel 2024

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) -(RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 51,20 milioni di euro, con unarispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, che aveva registrato ricavi consolidati pari a 18,8 milioni grazie alla strategia di crescita realizzata dalla società. L'incremento è principalmente riconducibile al consolidamento del fatturato relativo al periodo gennaio - dicembre 2024 di(pari complessivamente a 26,09 milioni), società il cui intero capitale sociale è stato acquisito ad aprile 2023 attraverso Rail Fish, veicolo societario di cui RFLTC è titolare del 100% del capitale sociale, quindi inclusa solo per sette mesi nell'area di consolidamento dell'esercizio 2023.A livello di consolidato, sempre al 31 dicembre 2024, è presente nel perimetro anche la società- società controllata da Movinter, che è titolare del 75% del suo capitale sociale, la cui acquisizione è stata perfezionata a febbraio 2024, che ha apportato un fatturato complessivo pari a 14,05 milioni. A giugno 2024, il perimetro di consolidamento di Movinter e del gruppo Movinter, si è ulteriormente ampliato attraverso il perfezionamento dell'acquisizione del 100% della S.A.I.E.P., che ha apportato un fatturato al 31 dicembre 2024 pari a 10,83 milioni. Quanto a 0,22 milioni sono riferiti ai ricavi della società.al 31 dicembre 2024 si attestano a 62,24 milioni di euro e tengono conto del consolidamento del fatturato di Movinter (per circa 26,09 milioni) e di quello delle due società acquisite nel corso del 2024, Six Italia (per circa 16,06 milioni) e SAIEP (per circa 19,90 milioni), con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al fine di rappresentare retroattivamente gli effetti economici di tali acquisizioni, oltre ai ricavi della società.al 31 dicembre 2023, che retrodatano gli effetti delle operazioni di acquisizione di Movinter, Six Italia e SAIEP, come se le stesse fossero avvenute al 1° gennaio 2023, sono pari a 57,71 milioni di euro (di cui 25,96 milioni relativi a Movinter, 16,48 milioni relativi a Six Italia e 15,10 milioni relativi a SAIEP, oltre ai ricavi riferibili alla società); il raffronto con il dato pro-forma consolidato 2024 riporta una crescita del 7,9%.Ildi Movinter unitamente a quello delle sue controllate Six Italia e SAIEP, inteso come ordini firmati da clienti terzi alla data di riferimento ed ancora da evadere, risulta al 31 dicembre 2024 pari a 83,95 milioni di euro, di cui circa il 67,7% relativo al 2025 ed il restante 32,3% agli anni successivi."I numeri che hanno caratterizzato il 2024 vedono una performance del gruppo Movinter decisamente interessante, a conferma della bontà dell'investimento effettuato unitamente alle controllate Six Italia e SAIEP, che sono andate a consolidare il processo di crescita - ha commentato l'- Movinter è ormai considerabile un player di riferimento nel segmento industriale italiano, che è un mercato che bisogna tornare a valorizzare partendo proprio dalle mid e small cap per essere competitivi nel lungo termine. Una holding come la nostra non si aspetta crescite repentine nel breve periodo, spesso dovute a fattori esterni ed estemporanei, ma una crescita regolare e stabile, che è quella a cui riportano i risultati ottenuti sinora".Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso atto e autorizzato l'esercizio, da parte della controllata RFLTC Polieco, dell', in forza della quale la stessa RFLTC Polieco ha la facoltà di cedere a favore della società TP Holding, la partecipazione nella