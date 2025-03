Comer Industries, EBITDA Margin stabile nonostante calo ricavi del 23% nel 2024

Comer Industries

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, ha chiuso ilconpari a 942,4 milioni di euro, in diminuzione del 23% a cambi costanti (-22,7% a cambi correnti) rispetto a 1.223,9 milioni di euro nel 2023. L'è stato pari a 157,5 milioni di euro (vs. 205,0 milioni di euro nel 2023) con un'incidenza sui ricavi consolidati pari al 16,7%, invariata rispetto all'anno precedente.Ilè stato pari a 67,2 milioni di euro (vs. 94,0 milioni di euro nel 2023), pari al 7,1% dei ricavi consolidati. Ilè stato pari a 82,5 milioni di euro (vs. 108,6 milioni di euro nel 2023), pari all'8,8% dei ricavi consolidati.L'al 31 dicembre 2024 è pari a 58,4 milioni di euro, in diminuzione di 36,4 milioni di euro rispetto all'anno precedente, il leverage ratio scende a 0,4x da 0,5x al 31 dicembre 2023."Il 2024 è stato un anno molto difficile che ha mostrato la resilienza del nostro modello di business - commenta l'- Il calo delle vendite, seppur in linea con i mercati di riferimento, è stato molto importante. Il nostro modello di business si è dimostrato resiliente e ci ha permesso di mantenere invariata sia la redditività che la generazione di cassa. Abbiamo continuato ad investire per rafforzare la nostra presenza globale convinti della nostra strategia di crescita nel medio periodo".Il Consiglio di Amministrazione proporrà alla prossima assemblea degli azionisti di deliberare la distribuzione di un, relativo all'esercizio 2024, pari a 0,80 euro per azione. Il dividendo, se approvato, andrà in pagamento il prossimo 21 maggio 2025 (payment date), con data stacco 19 maggio 2025 (ex-date) e record date 20 maggio 2025.In merito alla guidance, Comer afferma che il mercato agricolo è visto in diminuzione anche nel corso del 2025 dai principali OEM, mentre quello industriale per contro, è atteso stabile o leggermente in flessione. Nel complesso il management si attende una performance delle vendite per il 2025 sostanzialmente in linea con quanto indicato dai principali operatori OEM, con incrementi derivanti dall'entrata a regime di nuovi progetti nel corso dell'anno.. Infine, al netto di operazioni straordinarie, si prevede che il gruppo continui nel suo percorso di miglioramento della posizione finanziaria netta grazie alla continua generazione di cassa.