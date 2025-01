TIP, Asset Italia esercita prelazione su Alpitour: valorizzata 565 milioni di euro

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) -(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato che la propria partecipata(della quale - attraverso Asset Italia - TIP detiene indirettamente il 36,196% del capitale) ha esercitato ladell'intera quota detenuta in Alpiholding dalla società Dal 1802 Educazione Cultura Salute Ambiente Tecnologia e ha assicurato ad Alpiholding i mezzi finanziari per esercitare a propria volta la prelazione per l'acquisto di tutte le azioni detenute inda Dal 1802 e da Parabensa.Le partecipazioni offerte in prelazione ad Asset 1 e ad Alpiholding complessivamente rappresentano ildi Alpitour al netto delle azioni proprie. Conseguentemente, Asset 1 verrà a detenere in Alpitour una partecipazione pari al 94,661% del capitale (in caso di esercizi di diritti di co-vendita e/o opzioni di vendita, fino al 95,328%).Gli organi amministrativi di Asset Italia e di Asset 1 hanno valutato l'esercizio dei diritti di prelazione "particolarmente interessante per l'acquirente", anche tenuto conto: dell'ottimo bilancio approvato dal CdA di Alpitour il 29 gennaio scorso, condi euro, in crescita di circa il 7% rispetto all'anno precedente ed undi euro; delle ingenti consistenze patrimoniali di Alpitour, stimabili in oltre 900 milioni a fronte di una posizione finanziaria netta al 31 ottobre 2024 di circa 212 milioni; della ormai sostanziale strutturalità del livello di redditività raggiunta da Alpitour e delle molto promettenti prospettive economiche e finanziarie per l'anno in corso (attualmente a +15%/20% nei vari segmenti di attività) e per gli anni a venire.In tale contesto,ha valutato positivamente la propria adesione a questo ulteriore investimento in Alpitour da parte di Asset Italia (tramite Asset 1) e quindi la propriache Asset Italia ha stabilito di avviare e il proprio impegno ad aderire alla procedura non solo per la quota individuale ad essa spettante, ma anche per quella che non risultasse coperta per effetto dell'adesione all'add-on da parte di altri soci correlati Alpitour, così da garantire comunque ad Asset Italia, prima dell'esercizio del diritto di prelazione sulle partecipazioni Alpiholding e Alpitour da parte rispettivamente di Asset 1 e di Alpiholding, laL'investimento di TIP necessario per sottoscrivere la propria quota di add-on ammonterebbe a circa 74,2 milioni di euro, mentre nel caso in cui nessun altro socio correlato Alpitour partecipasse all'ulteriore investimento l'investimento totale massimo di TIP ammonterebbe a 207,2 milioni di euro. Ladi Alpitour, cui fanno riferimento tali esborsi, è di