Un nuovo slancio per l’M&A nel 2025: Europa e Stati Uniti in prima fila

(Teleborsa) - Conclusosi un 2024 segnato da incertezze geopolitiche e da cambiamenti nelle politiche fiscali e monetarie globali, il panorama delle(M&A) sembra pronto per una ripresa. Nel corso dell'anno, il valore globale delle operazioni di M&A ha registrato una timida crescita, raggiungendo, con un aumento del 3% rispetto al 2023. Il calo dell’inflazione, la riduzione dei tassi di interesse e la ripresa delle valutazioni aziendali nella seconda metà del 2024 hanno contribuito a rafforzare le aspettative di un'accelerazione dell'attività M&A nel 2025."Dopo un 2024 all’insegna della prudenza, l’attuale calo dei tassi di interesse unito alla necessità di stimolare percorsi di crescita e trasformazione aziendale, potrebbe dare nuovo slancio alle operazioni di M&A nel nostro continente. L’ottimismo è già palpabile a gennaio 2025, con il Sentiment Index per gli operatori europei a 84, superiore rispetto al dato medio globale e in crescita rispetto ai mesi scorsi.” Afferma, Managing Director e Partner di BCG.Stando all’ultimo(BCG), infatti, ilcontinua la sua ripresa, passando da un sentiment minimo di 66 nel dicembre 2022 a 77 nel gennaio 2025. Tuttavia, il valore rimane ancora inferiore alla media decennale di 100, indicando come il mercato presenti ancora un potenziale di ulteriore sviluppo. Ile l'stanno trainando la crescita, mentre la regionecontinua a mostrare segnali di debolezza dovuti all’incertezza economica e alle tensioni geopolitiche.Nel 2024, il valore delle operazioni di M&A inha raggiunto i, con un aumento del 16% rispetto al 2023. Nel contesto europeo il mercato si è mostrato disomogeneo, con una crescita concentrata in alcuni mercati (Regno Unito e Francia). La crescita riguarda molti settori, con il comparto finanziario tra i protagonisti della ripresa in questa geografia, con annuncio di grandi operazioni, anche “cross-border”.Negli, l’ottimismo è ancora più evidente, con l'M&A Sentiment Index di gennaio 2025 in crescita fino a 91. Nei mercati nordamericani la possibile evoluzione delle regolamentazioni potrebbe facilitare la conclusione di operazioni di grande rilievo, ad esempio nel, al momento interessato dai macro-trend di adozione dell’intelligenza artificiale.L’è la regione con la performance più debole, con un M&A Sentiment Index fermo a 45. L’economia cinese continua a frenare il mercato, sebbene le politiche fiscali possano stimolare una ripresa nel lungo termine. In, le riforme sulla governance aziendale stanno contribuendo a un aumento dell’attività M&A, mentre inl’entrata in vigore di nuove leggi sulla concorrenza nel 2026 potrebbe accelerare le operazioni nel 2025.Il 2025 si preannuncia come unper il mercato dell’M&A. La stabilizzazione delle condizioni economiche e la riduzione dei vincoli normativi potrebbero favorire unapiù solida. Tuttavia, sarà essenziale adottare un approccio strategico per navigare le complessità ancora presenti: lecontinuano a rappresentare una sfida per le operazioni più grandi e le restrizioni sugli investimenti esteri e sulla sicurezza nazionale potrebbero influenzare la chiusura di molte transazioni. Inoltre, anche l’evoluzione delle regolamentazioni sulla protezione dei dati e la sicurezza informatica potrebbero ridefinire il modo in cui le aziende strutturano le operazioni di M&A.In un panorama in continua evoluzione, gli operatori che sapranno muoversi con agilità e visione strategica avranno le miglioriper capitalizzare la prossima ondata di M&A nel 2025.