UPS, guidance deludente dopo quarto trimestre in crescita

UPS

(Teleborsa) -, società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali, ha registratoconsolidati per ildel 2024 pari a 25,3 miliardi di dollari, in aumento dell'1,5% rispetto al quarto trimestre del 2023. L'consolidato è stato di 2,9 miliardi di dollari, in aumento del 18,1% rispetto al quarto trimestre del 2023 e dell'11,2% su base rettificata. Gli utili per azione sono stati di 2,01 dollari per il trimestre; glisono stati di 2,75 dollari, l'11,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2023 e sopra le stime degli analisti di 2,53 dollari (secondo dati LSEG).Per il quarto trimestre del 2024, i risultati includono untotale di 639 milioni di dollari, o 0,74 dollari per azione, composto da un onere pensionistico non monetario, al netto delle imposte mark-to-market (MTM) di 506 milioni, costi totali della strategia di trasformazione al netto delle imposte di 73 milioni, oneri di svalutazione delle attività al netto delle imposte di 46 milioni e costi al netto delle imposte di 14 milioni relativi al ritiro da un piano pensionistico multi-datore di lavoro."Voglio ringraziare tutti gli UPSer per il loro duro lavoro e i loro sforzi mentre chiudevamo il 2024 con un picco eccezionale, offrendo il miglior servizio della categoria e solidi risultati finanziari in anticipo rispetto ai nostri obiettivi per il trimestre", ha affermato la"Stiamo apportandoche, insieme ai cambiamenti fondamentali che abbiamo già apportato, ci porteranno più avanti nel percorso per diventare un UPS più redditizio, agile e differenziato che sta crescendo nelle parti migliori del mercato", ha aggiunto Tomé.Per l', su base consolidata, UPS prevede un fatturato di circa 89 miliardi di dollari (al di sotto delle stime degli analisti di 94,88 miliardi di dollari) e un margine operativo di circa il 10,8%. La società sta pianificando spese in conto capitale di circa 3,5 miliardi di dollari , pagamenti di dividendi di circa 5,5 miliardi di dollari , soggetti all'approvazione del consiglio di amministrazione, e riacquisti di azioni di circa 1 miliardo di dollari.