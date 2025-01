Edilizia, ENEA nel progetto per dati più efficienti sul parco immobiliare europeo

(Teleborsa) - Supportare glinel trasferimento deisul proprioall’hub Ue(Building Stock Observatory), che fornisce informazioni affidabili sugli immobili in Europa. È questo l’obiettivo del progettoche coinvolge dieci partner, tra cui"I decisori politici hanno bisogno di dati affidabili per monitorare e valutare l’efficacia delle politiche energetiche e delle strategie relative al settore edilizio. L’eterogeneità nella tipologia e qualità dei dati tra gli Stati membri, unita alla mancanza di approcci e modelli standard, crea un’urgente necessità di procedure di gestione dati più efficienti", afferma, ricercatrice del Dipartimento ENEA di Efficienza energetica.La nuovarichiede che ogni Stato europeo implementi una banca dati sulle performance energetiche nell’edilizia, uno strumento simile al(PnPE2) sviluppato da ENEA. Inoltre, la Direttiva prevede che le banche dati nazionali trasferiscano almeno una volta l’anno informazioni al BSO."Per raggiungere questo obiettivo, OBSERVE si propone di supportare direttamente sei Stati europei (Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia e Spagna), analizzando le, colmando eventuali lacune e sviluppando un modello delle migliori procedure ma anche strategie per armonizzare ledi trasferimento delle informazioni. Il progetto, inoltre, promuoverà la condivisione delle best practice e dei processi virtuosi per facilitare la raccolta dei dati sul patrimonio edilizio, a beneficio sia dei singoli Stati membri che dell’UE", prosegue la ricercatrice.Ildi dataset da trasferire al BSO prenderà in considerazione informazioni relative alla consistenza del patrimonio edilizio europeo, e alle prestazioni energetiche e permetterà un confronto più efficace tra i diversi contesti nazionali, contribuendo all’elaborazione di strategie di gestione dei dati più mirate e coerenti.ENEA si occuperà dellae deldelle metodologie di raccolta, garantendo l’allineamento con i requisiti europei, nazionali e del BSO. "Queste attività - spiega Pagliaro - sono cruciali per garantire che il modello di raccolta nazionale sia tecnicamente robusto e in linea con le esigenze degli stakeholder di settore e gli obiettivi politici".L’esperienza dell’ENEA, anche nello sviluppo di piattaforme come, sarà un contributo di rilievo per il progetto. Inoltre, OBSERVE rappresenta per l’Italia un’opportunità per testare quadri innovativi e creare modelli replicabili che affrontino le sfide del patrimonio edilizio nazionale, fra i più diversificati e complessi in Europa. "Queste attività permetteranno di valorizzare l’esperienza italiana, favorendo un miglior coordinamento tra autorità internazionali, nazionali e locali e garantendo una gestione più efficace dei dati", conclude Pagliaro