Nucleare: ENEA nella alleanza FUSION NOW con ricerca, industria e Commissione UE

(Teleborsa) -è entrata come, promotrice della nuova partnership pubblico-privata che riunisce ricerca, industria e Commissione Europea per accelerare lo sviluppo dell’energia da fusione nucleare nell’ambito del programma EURATOM. L’iniziativa è tra i risultati prioritari del progetto, coordinato dae finanziato nell’ambito delper la creazione di un’alleanza strategica finalizzata alla promozione dell’energia da fusione.ENEA ha sostenuto attivamente la costituzione di, con una campagna di adesione tuttora in corso.Tra le priorità dell’associazione figurano leprevista per metà 2026 e l’aggiornamento periodico della Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) sulla fusione nucleare, il documento strategico che orienterà la ricerca e lo sviluppo su orizzonti temporali di breve, medio e lungo periodo. Altri obiettivi dell’alleanza saranno ilbasato su indicatori chiave di performance, per valutare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi."L’ingresso nella partnership FUSION NOW, così come il coordinamento del progetto GO4FUSION, sono in linea con l’impegno di ENEA nella promozione dello sviluppo dell’energia da fusione nucleare", ha dichiarato. "Contribuiremo alla governance della futura alleanza europea sulla fusione dopo aver già coordinato il programma nazionale nel consorzio europeo EUROfusion, favorendo il coinvolgimento dell’industria nazionale, consolidando il nostro ruolo di riferimento tecnico-scientifico in Europa e rafforzando il peso dell’Italia nei processi decisionali".Dopo aver lavorato alla costituzione di FUSION NOW, il progetto GO4FUSION si occuperà dell’istituzione della European Fusion Stakeholder Platform (EFSP) e all’analisi delle associazioni di categoria attive nella fusione in Europa;, al fine di proteggere e valorizzare le innovazioni europee.