Salvini: piano urgente per rilanciare l’edilizia pubblica

(Teleborsa) - Ieri, mercoledì 25 febbraio, a Palazzo Chigi si è svolta una riunione per definire un nuovo strumento finanziario straordinario
destinato alla manutenzione dell’edilizia residenziale pubblica
. L’obiettivo è avviare i cantieri già nel 2026
, con uno stanziamento di 1,2 miliardi di euro
, per recuperare almeno 60.000 alloggi attualmente inutilizzabili e assegnarli alle famiglie in attesa di una casa popolare.
Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini
durante il question time alla Camera. Il ministro ha ricordato che nell’ultima legge di bilancio il Mit ha previsto 1 miliardo di euro per una sperimentazione di edilizia abitativa sociale
, con l’intenzione di avviare i progetti su base regionale già dal 2026.
Parallelamente, il ministero sta lavorando con la Presidenza del Consiglio a un piano più ampio
, che non si limiti a gestire l’emergenza dell’edilizia pubblica, ma offra soluzioni anche a quella "fascia grigia" di cittadini
che non riescono ad acquistare casa sul mercato e non rientrano nei requisiti per l’edilizia sovvenzionata.
Infine, sono già in corso interventi per il recupero di 10.000 alloggi pubblici entro la fine di giugno
, con un investimento complessivo aggiuntivo di 2,8 miliardi di euro.