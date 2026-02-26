Circle Group, al via il progetto UE BoostEDIC M&L per la logistica integrata

Circle Group

(Teleborsa) -, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan specializzata nella digitalizzazione della logistica, ha annunciato il lancio di. L'iniziativa, finanziata dall'UE con 15 milioni di euro (di cuiin favore di Circle), mira ad accelerare lo sviluppo del common European mobility data space.All'interno di un consorzio di 25 partner, CIRCLE Group ricopre un ruolo strategico guidando le. La Società coordinerà il coinvolgimento degli stakeholder a livello europeo per massimizzare l'impatto del progetto e supportare la costituzione dell'European Digital Infrastructure Consortium for Mobility and Logistics Data (EDIC M&L)., Managing Director di Circle Group, ha commentato: "BoostEDIC M&L rappresenta un traguardo cruciale verso un ecosistema europeo dei dati sulla mobilità davvero integrato. In qualità di Circle, siamo orgogliosi di mettere a disposizione la nostra esperienza nella comunicazione e nel coinvolgimento degli stakeholder europei, per garantire che i risultati del progetto raggiungano tutte le comunità rilevanti; contribuendo a trasformare la visione del common European mobility data space in soluzioni concrete, scalabili e sostenibili".Il progetto, della durata di, coinvolge istituti di ricerca, leader industriali e autorità pubbliche di sei Paesi UE, puntando a colmare le lacune nelle infrastrutture dati esistenti per un sistema di trasporto europeo più digitale ed efficiente.