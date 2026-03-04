Sicurezza, ENEA: laboratori mobili ad alta tecnologia contro le minacce CBRN

(Teleborsa) - Domani,a Verona,dotati delle più avanzate soluzioni tecnologiche per fronteggiare minacce di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN).I mezzi sono stati sviluppati nell’ambito delda un consorzio interamente italiano, coordinato da ENEA e con la guida operativa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Del partenariato fanno parte anche Regione del Veneto, Policlinico Gemelli, Nucleco (partecipata ENEA), Istituto Superiore di Sanità, ASST Fatebenefratelli Sacco, ARPA Veneto e le aziende Tomassini Style e RI Group.All’evento, in programma all’Hotel Leon D’Oro di Verona (ore 9), interverranno per ENEAdel Dipartimento Nucleare.I laboratori mobili sono stati mostrati al pubblico per la prima volta durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina e saranno, in occasione dell’inaugurazione dei Giochi Paralimpici Invernali all’Arena di Verona.Oltre alla visita dei mezzi, sarà possibileper sperimentare scenari di contaminazione biologica, individuare le minacce e mettere in sicurezza le aree a rischio (Via Santa Teresa 28 – ex Magazzini Generali, Verona).