Epico perfeziona vendita di impianti fotovoltaici a Dolomiti Energia per 15 milioni di euro

(Teleborsa) - Il gruppo energeticohaal gruppodel, è proprietaria di 14 impianti fotovoltaici ubicati fra Marche, Abruzzo, Lazio e Molise, con una potenza complessiva di 13,1 MW. L'Enterprise Value relativo al perimetro oggetto dell'operazione è pari a. L'operazione era stata annunciata a inizio dicembre "L'operazione si inserisce nella nostra strategia di crescita che, oltre all'aumento della potenza installata e della produzione di energia da fonte idrica e solare, prevede il consolidamento dei ricavi della business line di fornitura di servizi a investitori industriali e finanziari tramite accordi di valorizzazione dell'attività di sviluppo di pipeline, di costruzione e di gestione di impianti fotovoltaici", ha dichiarato"Questa operazione si inserisce nel nostro piano di crescita e ci consentirà di creare valore a lungo termine per tutti i nostri stakeholder - ha commentato- Le sinergie derivanti da questa operazione contribuiranno a ottimizzare la nostra catena del valore, generando nuove opportunità per i business del Gruppo. Questa acquisizione ci permetterà di sviluppare nuovi servizi per i nostri clienti, rafforzando il nostro ruolo di abilitatore della transizione energetica e consolidando la nostra leadership nella produzione rinnovabile"