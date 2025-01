Euronext, prima quotazione di Green Bond da emittente pubblico allineato a nuovi standard UE

Euronext

(Teleborsa) -ha comunicato l'ammissione da parte didel primosu Euronext Paris.In qualità di autorità dei trasporti per la regione Ile-de-France, la società gestiscegestendo circa 9,5 milioni di viaggi ogni giorno. Per garantire una mobilità senza emissioni di carbonio entro il 2030, Ile-de-France Mobilites ha intrapreso un programma ambizioso per rinnovare il suo materiale rotabile.Iltramite questa emissione finanzierà progetti allineati alla tassonomia europea che definisce le attività sostenibili. Questi progetti includeranno, in particolare, il rinnovo e la ristrutturazione del materiale rotabile elettrico (treni, metropolitane, tram-treni, tram) e delle biciclette elettriche, nonché lo sviluppo delle infrastrutture associate.L'EU Green Bond Standard, entrato2024 e allineato alla tassonomia europea per le attività sostenibili, mira a stabilire un quadro rigoroso per queste emissioni. Il nuovo standard garantisce la piena trasparenza sia prima che dopo l'emissione, nonché una maggiore supervisione di queste operazioni.