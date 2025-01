G Rent, concluso l'aumento di capitale per 1 milione di euro

G Rent

(Teleborsa) -rende noto che l’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 28 novembre 2024 e i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione in data 4 dicembre 2024 si è concluso positivamente con la sottoscrizione di n. 2.083.334 azioni ordinarie di GRent di nuova emissione, per un controvalore (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 1.000.000,32.Alla data di oggi, 31 gennaio 2025, sono state sottoscritte da Esperia Investor n. 1.130.288 Nuove Azioni rimaste inoptate, per un ammontare complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 542.538,24.In considerazione della conclusione dell’Aumento di Capitale, si legge in una nota, il capitale sociale sottoscritto e versato di GRent risulta pari a Euro 81.708,34 ed è suddiviso in n. 8.170.834 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.La società rende noto, inoltre, che l’azionista Esperia Investor ha rispettato quanto comunicato l’8 novembre 2024, partecipando all’Aumento di Capitale affinché questo fosse sottoscritto per un importo almeno pari a Euro 1.000.000,00.