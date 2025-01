Generali, Equita incrementa target price e conferma Hold

Equita

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+8%) ilsu, colosso assicurativo italiano che ieri ha presentato il nuovo piano al 2027, confermando la" sul titolo per un profilo rischio/rendimento che viene giuidicato bilanciato.Gli analisti ritengono che la presentazione dei nuovi target finanziari e della strategia sia stata "efficace e credibile", condella compagnia, e su cui ritengono che la società abbia mantenuto dei margini di prudenza, al fine di poter far fronte anche ad evoluzioni sfavorevoli del contesto di mercato.Il nuovo business plan si presentacon la direzione indicata dai due precedenti e mostra - consistentemente con le attese - un'ulteriore accelerazione per quanto riguarda la dinamica di crescita dell'EPS, della generazione di cassa e della distribuzione agli azionisti.Equita sottolinea che è stato ribadito un, mentre nei prossimi anni il focus sarà principalmente sull'integrazione delle realtà nel perimetro di gruppo. Qualora il budget destinato a M&A (superiore a 1,5 miliardi di euro) non venisse utilizzato, allora questo verrà impiegato per ulteriori buyback.