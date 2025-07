Zignago Vetro, Equita abbassa target price e conferma Hold

Equita

Zignago Vetro

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 10,4 euro) ilsu, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, confermando la" sul titolo dopo un secondo trimestre 2025 inferiore alle attese principalmente per un calo più pronunciato della top-line.Alla luce dei risultati, gli analistidi sales e di EBITDA 2025 del -4%/-9% ancora assumendo un recupero nel secondo semestre (sales +6% e margini EBITDA al 23,5%) su una più semplice base di confronto e un allentamento sugli input produttivi (rottame, energia etc..). Riduzioni più contenute sul 2026 (EBITDA -2%) incorporando una normalizzazione dei margini (25%)."Risultati 2Q contrastati - si legge nella ricerca - Il titolo ha già scontato un'ulteriore riduzione delle stime di breve periodo a 2026 Adj PE=ca. 12x e ci aspettiamo un miglioramento dei fondamentali nel 2H25 (soprattutto nel 4Q) - Detto questo vogliamosul recupero del business Cosmetica (che beneficia di un mix migliore) per avere una visione più costruttiva sul titolo".