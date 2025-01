Mercato americano positivo con focus su PIL e trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) -, con il, che termina a 44.882 punti; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 6.071 punti. Leggermente positivo il(+0,45%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,28%). Sul fronte macroeconomico, èmeno del periodo precedente e meno delle attese l'del 2024 (PIL +2,3% su base trimestrale, dopo +3,1% del trimestre precedente e rispetto al +2,7% atteso dagli analisti).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+2,14%),(+1,16%) e(+1,15%). Il settore, con il suo -0,56%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+12,99%),(+3,33%),(+2,27%) e(+2,18%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,21%.Seduta negativa per, che scende del 6,09%.Sensibili perdite per, in calo del 4,64%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,95%.(+7,52%),(+5,95%),(+5,76%) e(+5,12%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -11,00%.In apnea, che arretra del 6,32%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,18%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,98%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 0,8%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,4%)15:45: PMI Chicago (atteso 40,3 punti; preced. 36,9 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 49,4 punti)16:00: ISM manifatturiero (preced. 49,3 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale.