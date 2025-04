Pesante il mercato americano. Pechino risponde alle tariffe di Trump

Dow Jones

(Teleborsa) - Avvio pesante per la borsa di Wall Street, dopo aver registrato ieri la peggior seduta dal 2020, in scia ai dazi annunciati da Donald Trump e ai conseguenti timori di recessione. La Cina ha risposto annunciando dazi aggiuntivi del 34% su tutti i beni importati dagli USA, a partire dal 10 aprile.Tra gli indici con ilaccusa un ribasso del 2,40%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio l', che continua la seduta a 5.250 punti. In netto peggioramento il(-2,88%); con analoga direzione, pessimo l'(-2,7%).Sul fronte macroeconomico, l'economia americana ha creato, a marzo, 228.000 nuovi posti di lavoro, superando le attese degli analisti, ma il tasso di disoccupazione è cresciuto oltre le previsioni al 4,2%, aumentando l'incertezza.