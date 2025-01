Novartis, utile netto balza a 11,9 miliardi di dollari nel 2024

Novartis

(Teleborsa) - La società farmaceutica svizzeraha registrato vendite nette di 13,2 miliardi di dollari (+15%, +16% cc) nel, con un volume che ha contribuito per 15 punti percentuali alla crescita. L'utile netto è stato di 2,8 miliardi di dollari (+7%, +6% cc), mentre l'utile per azione core è stato di 1,98 dollari (+29%, +33% cc).Nell', le vendite nette sono state di 50,3 miliardi di dollari (+11%, +12% cc), con un volume che ha contribuito per 14 punti percentuali alla crescita. L'utile netto è stato di 11,9 miliardi di dollari (+39%, +45% cc), mentre l'utile per azione core è stato di 7,81 dollari (+21%, +24% cc)."Nel nostro primo anno completo come azienda di medicinali innovativi puramente, Novartis ha registrato, con un aumento delle vendite del 12% cc e un reddito operativo core del 22% cc - ha commentato il- Abbiamo anche raggiunto importanti traguardi di innovazione, tra cui nuove approvazioni e letture per molte delle attività che alimenteranno la nostra crescita nel medio e lungo termine"."Con lo slancio che stiamo vedendo nel business, prevediamo die rimaniamo sulla buona strada per rispettare le nostre indicazioni a medio termine - ha aggiunto - Guardando al futuro, ci concentriamo sull'esecuzione rispetto alla nostra pipeline, tra cui 15 letture abilitanti per la presentazione nei prossimi anni e oltre 30 attività con il potenziale per guidare una crescita differenziata nel lungo termine. Restiamo equilibrati nel nostro approccio di allocazione del capitale e impegnati a creare valore sostenibile per gli azionisti".Novartis distribuirà undi CHF 3,50 per azione, un aumento del 6,1%, proposto per il 2024. Laprevede: le vendite nette dovrebbero crescere a un tasso "mid- to high-single digit" e l'utile operativo core dovrebbe crescere "high single to low double-digit".