Orsted, cambio al vertice in momento difficile: Rasmus Errboe nuovo CEO

Orsted

(Teleborsa) - Il board di, colosso danese delle energie rinnovabili, ha nominato, attuale Deputy CEO e Chief Commercial Officer, come, in sostituzione di Mads Nipper, che lascerà la carica di Group President e CEO. Il cambio al vertice arriva in un momento difficile per la società, che ha dovuto registrare pesanti svalutazioni , che si è riflesso sull'andamento del titolo in Borsa: -29% negli ultimi 12 mesi e -83% del picco del 2021.Nipper è entrato a far parte di Orsted a gennaio 2021. Lascerà la carica di CEO il, data in cui Rasmus Errboe assumerà i nuovi ruoli."Ilda gennaio 2021 - ha commentato Lene Skole, Chair del board - Gli impatti sulla nostra attività della situazione sempre più difficile nel settore dell'eolico offshore, che vanno dai colli di bottiglia della catena di fornitura, agli aumenti dei tassi di interesse, a un panorama normativo in evoluzione, significano che la nostra attenzione è cambiata. Pertanto, il consiglio ha concordato oggi con Mads Nipper che è il momento giusto per lui di dimettersi e il consiglio ha nominato Rasmus Errboe come CEO".