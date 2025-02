Auto, peggiora il clima di fiducia del settore in Germania

(Teleborsa) - La fiducia nelinha toccato un nuovo minimo all'inizio dell'anno. L'indice del clima aziendale per il settore dell'Istituto tedesco Ifo è sceso a gennaio a -40,7 punti, in calo rispetto a -35 punti di dicembre. "L’industria automobilistica è bloccata in crisi. In particolare vede in serio pericolo la propria posizione competitiva", ha dichiarato, esperta del settore dell'Ifo.Ilè stato determinato sia dall'che dalle aspettative. Con -39,1 punti la situazione è stata valutata nettamente peggiore rispetto al mese precedente (-32,6 punti). Lesono scese a meno 42,3 punti, da meno 37,3 punti.L’è preoccupata soprattutto per la propria: a gennaio le aziende hanno valutato la loro posizione sui mercati esteri più bassa che mai, sia all’interno che all’esterno dell’UE. Hanno perso molto terreno anche sul mercato tedesco. "La forte concorrenza da parte della, le minacce didi imporre tariffe sulle importazioni statunitensi dall’UE nel prossimo futuro e lestanno esercitando una notevole pressione sull’industria automobilistica tedesca", ha spiegato Wölfl.