Germania, indice GfK marzo delude le attese e scende a -24,7

(Teleborsa) - Delude le attese la fiducia dei consumatori tedeschi per mese di marzo 2026
. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -24,7 punti, rispetto al -24,2 di gennaio (rivisto da -24,1). Gli analisti stimavano un miglioramento del sentiment a -23 punti.
"Il clima di fiducia
dei consumatori non migliora ulteriormente a febbraio: mentre le aspettative di reddito aumentano leggermente, la propensione all'acquisto diminuisce. La già elevata propensione al risparmio
torna a crescere. Anche le aspettative economiche tornano leggermente più pessimistiche questo mese. Gli attuali risultati dell'indagine mostrano quindi un leggero calo dell'indicatore del clima dei consumatori per marzo rispetto al mese precedente, in calo di 0,5 punti a -24,7 punti (rivisto a -24,2 punti)". Si legge in una nota del NIQ/GfK e del Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM).