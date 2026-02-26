Milano 10:22
Italia, a febbraio sale la fiducia dei consumatori e diminuisce quella delle imprese

I dati Istat

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - A febbraio 2026, l'indicatore di fiducia dei consumatori sale da 96,8 a 97,4 mentre l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuisce da 97,7 a 97,4. Lo comunica l'Istat.

Tra i consumatori, si evidenzia un complessivo miglioramento delle opinioni, soprattutto di quelle sulla situazione economica del Paese: il clima economico sale da 97,4 a 99,1, il clima personale aumenta da 96,6 a 96,8, il clima corrente cresce da 100,1 a 100,7 e il clima futuro passa da 92,3 a 93,1.

Con riferimento alle imprese, l'indice di fiducia aumenta nelle costruzioni (da 99,9 a 103,1) e nel commercio al dettaglio (da 102,5 a 105,1) mentre è in calo nella manifattura (da 89,2 a 88,5) e nei servizi di mercato (da 103,5 a 102,2).

Quanto alle componenti degli indici di fiducia, nell'industria manifatturiera tutte le componenti registrano una dinamica sfavorevole, mentre nelle costruzioni gli imprenditori giudicano il livello degli ordini e/o piani di costruzione in miglioramento rispetto al mese scorso e prevedono un deciso aumento dell'occupazione presso l'azienda.

Nei servizi di mercato si evidenzia un peggioramento dei giudizi sugli ordini ma si segnala un aumento delle relative aspettative; i giudizi sull'andamento degli affari si deteriorano rispetto al mese scorso. Nel commercio al dettaglio tutte le componenti sono in miglioramento.
