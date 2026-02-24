Milano 16:57
46.615 -0,18%
Nasdaq 16:57
24.928 +0,89%
Dow Jones 16:57
49.165 +0,74%
Londra 16:57
10.693 +0,08%
Francoforte 16:57
25.020 +0,11%

USA, Fed Richmond: peggiora il settore manifatturiero a febbraio

Economia, Macroeconomia
USA, Fed Richmond: peggiora il settore manifatturiero a febbraio
(Teleborsa) - Peggiora l'indice Fed di Richmond sullo stato di salute del settore manifatturiero che si conferma in territorio negativo. L'indicatore che sintetizza lo stato dell'attività del distretto si porta a febbraio a -10 punti dai -6 di gennaio e contro i -8 punti delle aspettative.

Il dato, pubblicato dal Distretto Fed della capitale della Virginia, evidenzia un peggioramento anche della componente delle consegne che si porta a -13 punti dai -5 del mese precedente, così come quella dei servizi che si porta a -8 da -3 punti.
Condividi
```