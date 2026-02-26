Zona Euro, la fiducia dell'economia scende inaspettatamente a febbraio

(Teleborsa) -nel mese di2026. L'indice che misura il sentiment complessivo è sceso a 98,3 punti, rispetto ai 99,3 punti del mese precedente, e risulta sotto i 99,8 punti attesi dagli analisti. Si indebolisce anche la fiducia del complesso dell'Unione Europea, secondo i dati diffusi dalla Direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione Europea, a 98,3 punti (da 99,3).Per quanto riguarda ledell'indice per l'Eurozona, la fiducia dei consumatori è migliorata a -12,2 da -12,4, mentre peggiora leggermente il sentiment dell'industria che si porta a -7,1 da -6,8. Scivola anche quello dei servizi a 5 da 6,8 punti, mentre migliora quello del commercio a -4,5 da -5,7. Si attesta a -2,1 punti il clima delle costruzioni da -1,3. L'indice sulle prospettive del(Employment expectations indicator, EEI) è sceso nell'Eurozona, a 97,6 punti da 98,2.