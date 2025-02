Commercialisti, a Napoli dibattito sulle novità fiscali 2025

(Teleborsa) - Venerdì 7 febbraio 2025 dalle ore 9,00 nella sala conferenze della Facoltà di Economia dell’Università Federico II (via Partenope) si terrà il convegno suApriranno i lavori, (presidente dell’Odcec di Napoli),(presidente del Cndcec),(direttore Regionale delle Entrate in Campania), Gen. C.A.(comandante Interregionale della Guardia di Finanza per l'Italia Meridionale),(direttore regionale dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane della Campania).Interverranno alla, introdotta da Vincenzo Moretta (presidente della Fondazione Odcec Napoli) e moderata da Francesca Giglio (presidente della Commissione Imposte dirette e indirette), Gaetano Scala (capo settore soggetti rilevanti dimensioni, DRE Campania), Pasquale Formica (docente della GdF), Guido Spiniello (commissione IIDD Odcec Napoli), Fernando Marotta (capo ufficio controlli DP1 Napoli), Pasquale Saggese (coordinatore della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti).Michele Saggese (vice presidente della Fondazione Odcec Napoli) introdurrà lache sarà moderata da Daniele D’Ambrosio (presidente della Commissione IIDD), a cui parteciperanno Immacolata M. Lorenza Vasaturo (Comitato scientifico Fondazione Odcec Napoli), Ten,Col.t.spef Paolo Nisi (Comandante del I Nucleo Tutela Entrate del Nucleo di Pol. Econ.Fin. GdF Napoli), Michele Losardo (Commissione IIDD Odcec Napoli), Claudio Turi (Commissione IIDD Odcec Napoli).Lesaranno affidate a(direttore Agenzia delle Entrate), Michele Di Bari (prefetto di Napoli) e(Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze).