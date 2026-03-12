Internazionalizzazione, da Commercialisti il podcast Orizzonti globali

(Teleborsa) - Disponibile da oggi sul canale YouTube del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), su Spotify e su Apple Podcast il podcast intitolato “Orizzonti globali”. Realizzato dal CNDCEC
con il supporto della Commissione “Internazionalizzazione delle Imprese e Rapporti con l’Associazione Internazionalizzazione Commercialisti ed Esperti Contabili (AICEC)”, il podcast è dedicato all’internazionalizzazione delle imprese ed è rivolto a imprenditori, manager e professionisti. Sarà pubblicato con cadenza settimanale.Il progetto
si inserisce nel percorso strategico del Consiglio nazionale, che dedica da tempo un’attenzione crescente al tema. Con l’iniziativa si punta a offrire contenuti pratici e aggiornati sui processi di espansione sui mercati esteri, valorizzando il ruolo dei commercialisti, facendo conoscere gli strumenti di carattere amministrativo, fiscale e finanziario disponibili.
Nella prima delle 28 puntate realizzate, il presidente Elbano de Nuccio illustra il ruolo e le attività messe in campo in questo ambito dal Consiglio nazionale dei commercialisti
, da lui presieduto.