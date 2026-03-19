Collegio sindacale, aggiornati modelli di relazione bilancio 2025

(Teleborsa) - Il Consiglio Nazionale dei commercialisti ha approvato l’aggiornamento dei modelli di relazione del collegio sindacale, sia esso incaricato o meno della revisione legale, da redigere in occasione dell’approvazione dei bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2025.



I modelli di relazione aggiornati - si sottolinea - rappresentano uno strumento tecnico e operativo di supporto nell’esame delle principali novità normative e contabili che caratterizzano il bilancio d’esercizio 2025 e dei conseguenti riflessi sulla relazione di controllo nella fondamentale fase del reporting ai soci.



Essi trovano applicazione sia da parte dell’organo di controllo nella sua composizione collegiale, sia dall’organo monocratico – il cosiddetto sindaco unico – quando nominato nelle società a responsabilità limitata.

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