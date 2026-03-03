“Obiettivo Uni.Co” 2026, i Giovani commercialisti tornano nelle università di tutta Italia

(Teleborsa) - Torna domani,, "", il progetto dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili che porta i professionisti nelle Università di tutta Italia per favorire l’orientamento alla professione.L’edizione 2026 coinvolgerà. In tutte le sedi saranno trasmessi i saluti istituzionali di Francesco Cataldi, presidente Ungdcec; Serena Giannuzzi, delegata Ungdcec "Tirocinio e rapporti con le Università"; Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; Ferdinando Boccia, presidente della Cassa dottori commercialisti; Marco Natali, presidente Confprofessioni.L’iniziativa, giunta alla terza edizione, conferma un percorso già avviato che mira a, offrendo agli studenti un’occasione di confronto diretto sui percorsi di accesso, sulle nuove specializzazioni e sulle prospettive di crescita della professione."Con Obiettivo Uni.Co portiamo l’orientamento professionale dentro le università con un’azione concreta e diffusa su tutto il territorio nazionale", afferma il. "L’obiettivo è ridurre il gap informativo che ancora accompagna l’accesso alla professione, far conoscere agli studenti le opportunità offerte dal percorso professionale e contribuire a costruire le condizioni per un ricambio generazionale ormai necessario"."Per avvicinare davvero i giovani alla professione occorre intervenire sui punti più sensibili del percorso", osserva"Penso alla qualità del tirocinio, alla chiarezza sui percorsi di crescita dopo l’abilitazione e a una corretta percezione del ruolo del commercialista. Il confronto diretto con gli studenti serve proprio a questo: mostrare in modo concreto competenze, specializzazioni e prospettive".