Fincantieri, maxi ordine Norwegian per 4 navi da crociera

Fincantieri

Norwegian Cruise Line Holdings

(Teleborsa) -, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, ha annunciato che la Lettera di Intenti firmata con(8 aprile 2024) si è trasformata in un, destinate al brand Norwegian Cruise Line.Il valore della commessa, soggetta a finanziamento e ad altri termini e condizioni tipici di questo tipo di contratti, è stato definito come "molto importante". Per Fincantieri, un accordo molto importante nel comparto crocieristico è rappresentato da un accordo delSecondo quanto risultata a Teleborsa, l'ordine vale complessivamente circaCon una stazza lorda di circa 226.000 tonnellate, le nuove unità. Le navi saranno costruite presso lo stabilimento di Monfalcone con la prima unità in consegna nel 2030 e le altre a seguire nel 2032, 2034 e 2036. Con oltre 5.100 posti letto, le navi potranno ospitare oltre 8.300 persone, personale incluso. Progettate secondo i più elevati standard di comfort e tecnologia, queste navi offriranno un'esperienza di bordo all'avanguardia e integreranno soluzioni innovative per la sostenibilità ambientale, riducendo l'impatto ecologico e migliorando l'efficienza energetica.Fincantieri ha, "Norwegian Prima" e "Norwegian Viva", mentre "Norwegian Aqua", prima unità della classe Prima Plus, sarà consegnata nei prossimi mesi. A queste si aggiungono altre tre unità in diverse fasi di progettazione e costruzione.